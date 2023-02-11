Меркушина: Мне никогда не будет стыдно за мою честность и откровенность

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина прокомментировала провальные выступления на чемпионате мира 2023 в смешанной эстафете и спринте. Об этом она написала на своей странице в Instagram:

"Мне, наверное, должно быть стыдно, что я сегодня только 44-я биатлонистка мира. Должно быть стыдно, что я не совершенна, имею страхи и недостатки. Должно быть стыдно, что не всегда стреляю на ноль, что к 28 годам не стала чемпионкой мира.

Но за что мне никогда не будет стыдно, это за мою честность и откровенность, даже если мне за это будут плевать в лицо. Ибо я здесь для вас, мои дорогие болельщики. Я делюсь с вами своей жизнью, страхами и болью. Делюсь радостями и победами. Делюсь плодами тяжелого, многолетнего труда.

И главный мой месседж: я далека от совершенства и это нормально. И если кто-то из вас стесняется своего несовершенства – не смейте. Вы уникальны и прекрасны, я люблю вас такими, какие вы есть. А принципы "не умеешь, не берись" – выбросьте в помойку, лучше – "люблю, научусь, смогу" и я буду вашей страстной болельщицей" – сказала она.