  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Меркушина: Мне никогда не будет стыдно за мою честность и откровенность
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Меркушина: Мне никогда не будет стыдно за мою честность и откровенность

Биатлон
Обновлено
(1 голосов)

Самой честностью медаль не завоюешь

Меркушина: Мне никогда не будет стыдно за мою честность и откровенность

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина прокомментировала провальные выступления на чемпионате мира 2023 в смешанной эстафете и спринте. Об этом она написала на своей странице в Instagram:

"Мне, наверное, должно быть стыдно, что я сегодня только 44-я биатлонистка мира. Должно быть стыдно, что я не совершенна, имею страхи и недостатки. Должно быть стыдно, что не всегда стреляю на ноль, что к 28 годам не стала чемпионкой мира.

Но за что мне никогда не будет стыдно, это за мою честность и откровенность, даже если мне за это будут плевать в лицо. Ибо я здесь для вас, мои дорогие болельщики. Я делюсь с вами своей жизнью, страхами и болью. Делюсь радостями и победами. Делюсь плодами тяжелого, многолетнего труда.

И главный мой месседж: я далека от совершенства и это нормально. И если кто-то из вас стесняется своего несовершенства – не смейте. Вы уникальны и прекрасны, я люблю вас такими, какие вы есть. А принципы "не умеешь, не берись" – выбросьте в помойку, лучше – "люблю, научусь, смогу" и я буду вашей страстной болельщицей" – сказала она.

Напомним, что ранее Дарья Блашко прокомментировала результаты спринта.

По теме
yellow-arrow
Блашко о спринте ЧМ: Не хватило времени подготовиться
yellow-arrow
Украинки вне топ-20 в спринтерской гонке на ЧМ
yellow-arrow
Меркушина: На самом деле все пошло не так с самого начала
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Анастасия Меркушина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде