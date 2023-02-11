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Чемпионка мира в спринте: Даже медаль Олимпиады не сравнится с домашней победой

Биатлон
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Это невероятные ощущения

Чемпионка мира в спринте: Даже медаль Олимпиады не сравнится с домашней победой

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Чемпионка мира в спринте 2023 Дениз Херман прокомментировала свою победу на мундиале в Оберхофе (Германия). Ее слова цитирует IBU:

"Я старалась максимально подготовиться к домашнему ЧМ, для меня это в первый раз, как и для многих в команде. Соревнования в Шальке немного помогли, там я почувствовала как это – выступать на большой арене перед своими болельщиками.

При таких условиях сложно находить баланс и правильно реагировать на неповторимую атмосферу, сохраняя фокус на соревнованиях и своем выступлении. Сегодня я работала спокойно, справилась с заданием и провела хорошую гонку.

После этапа в Рупольдинге главным было не заболеть до чемпионата мира. Я не производила серьезных нагрузок, просто поддерживала форму. Две недели я провела на высоте – в Антгольце и в Германии, где объединилась с командой. Как видим, подготовка к соревнованиям в Обергофе прошла успешно и уже дает результаты.

Победа в гонке чемпионата мира на домашнем стадионе дарит невероятные ощущения. Девушки рядом со мной проживали схожие эмоции, когда чемпионат проходил в Эстерсунде. Это что-то волшебное.

Даже медаль Олимпиады не сравнится с победой дома – это лучшие чувства" – сказала она.

Напомним, что ранее Меркушина прокомментировала результаты спринта.

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В статье: Денис Херманн
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