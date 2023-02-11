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Чемпионка мира в спринте: Даже медаль Олимпиады не сравнится с домашней победой
Это невероятные ощущения
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионка мира в спринте 2023 Дениз Херман прокомментировала свою
"Я старалась максимально подготовиться к домашнему ЧМ, для меня это в первый раз, как и для многих в команде. Соревнования в Шальке немного помогли, там я почувствовала как это – выступать на большой арене перед своими болельщиками.
При таких условиях сложно находить баланс и правильно реагировать на неповторимую атмосферу, сохраняя фокус на соревнованиях и своем выступлении. Сегодня я работала спокойно, справилась с заданием и провела хорошую гонку.
После этапа в Рупольдинге главным было не заболеть до чемпионата мира. Я не производила серьезных нагрузок, просто поддерживала форму. Две недели я провела на высоте – в Антгольце и в Германии, где объединилась с командой. Как видим, подготовка к соревнованиям в Обергофе прошла успешно и уже дает результаты.
Победа в гонке чемпионата мира на домашнем стадионе дарит невероятные ощущения. Девушки рядом со мной проживали схожие эмоции, когда чемпионат проходил в Эстерсунде. Это что-то волшебное.
Даже медаль Олимпиады не сравнится с победой дома – это лучшие чувства" – сказала она.
Напомним, что ранее Меркушина
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