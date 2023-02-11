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Украинки завоевали бронзу в эстафете на этапе юниорского Кубка IBU

Биатлон
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Молодцы, поздравляем

Украинки завоевали бронзу в эстафете на этапе юниорского Кубка IBU

UA-Футбол
Новина українською

Украинские биатлонистки завоевали бронзовые награды на проходящем в эти дни этапе юниорского Кубка IBU в эстонской Хаами.

В составе нашей команды выступили Елена Городная, Александра Меркушина, Юлия Городная и Дарья Чалик.

Золото в забеге получили представительницы Германии, а серебро у биатлонисток из Франции.

Юниорский Кубок IBU. Хаама (Эстония)

Эстафета

Девушки

1. Германия (1+8)

2. Франция (1+11) (+48,3)

3. Украина (0+10) (+1.05,1)

Результаты женского спринта на чемпионате мира

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В статье: Кубок IBU
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