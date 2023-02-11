  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный занял пятое место в спринтерской гонке
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный занял пятое место в спринтерской гонке

Биатлон
(1 голосов)

Гонку традиционно выиграли норвежцы

ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный занял пятое место в спринтерской гонке

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В немецком городе Оберхоф завершилась мужская спринтерская гонка на 10 киллометов в рамках чемпионата мира-2023.

Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный прошел дистанцию без штрафных кругов и финишировал на пятом месте.

Антон Дудченко и Богдан Цымбал допустили по одному промаху и заняли 21 и 29 места соответственно, а Артем Прима сделал два неточных выстрела и показал 43-й результат.

Уверенную победу, несмотря на один промах, одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бе, стартовавший под первым номером. Вторым стал старший брат победителя Тарьей Бе, показавший точную стрельбу. Бронзовым призёром стал ещё один представитель Норвегии – Стурла Холм Легрейд.

Биатлон. ЧМ-2023. Оберхоф, Германия. Мужской спринт (10 км)

1. Йоханнес Бе (Норвегия, 1) 23:21,7

2. Тарьей Бе (Норвегия, 0) +14,8

3. Стурла Легрейд (Норвегия, 1) +39,9

5. Дмитрий Пидручный (Украина, 0) +53,4

21. Антон Дудченко (Украина, 1) +1:53, 7

29. Богдан Цымбал (Украина, 1) +2:08,4

44. Артем Прима (Украина, 2) +2:37,1

По теме
yellow-arrow
Украинки завоевали бронзу в эстафете на этапе юниорского Кубка IBU
yellow-arrow
Чемпионка мира в спринте: Даже медаль Олимпиады не сравнится с домашней победой
yellow-arrow
Меркушина: Мне никогда не будет стыдно за мою честность и откровенность
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: биатлон Дмитрий Пидручный
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде