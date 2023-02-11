ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный занял пятое место в спринтерской гонке

В немецком городе Оберхоф завершилась мужская спринтерская гонка на 10 киллометов в рамках чемпионата мира-2023.

Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный прошел дистанцию без штрафных кругов и финишировал на пятом месте.

Антон Дудченко и Богдан Цымбал допустили по одному промаху и заняли 21 и 29 места соответственно, а Артем Прима сделал два неточных выстрела и показал 43-й результат.

Уверенную победу, несмотря на один промах, одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бе, стартовавший под первым номером. Вторым стал старший брат победителя Тарьей Бе, показавший точную стрельбу. Бронзовым призёром стал ещё один представитель Норвегии – Стурла Холм Легрейд.

????Браво капітан! ????????Дмитро Підручний - у ТОП-5 спринту на чемпіонаті світу в ????????Обергофі!



Спринт. Чоловіки

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5. ????????Дмитро Підручний (0+0) +53,4

21. ????????Антон Дудченко (0+1) +1:53,7

29. ????????Богдан Цимбал (1+0) +2:08,4

44. ????????Артем Прима (0+2) +2:37,1https://t.co/b8DPKSxcmL pic.twitter.com/mLUW6HBEwm — Biathlon.com.ua (@biathloncomua) February 11, 2023

Биатлон. ЧМ-2023. Оберхоф, Германия. Мужской спринт (10 км)

1. Йоханнес Бе (Норвегия, 1) 23:21,7

2. Тарьей Бе (Норвегия, 0) +14,8

3. Стурла Легрейд (Норвегия, 1) +39,9

…

5. Дмитрий Пидручный (Украина, 0) +53,4

21. Антон Дудченко (Украина, 1) +1:53, 7

29. Богдан Цымбал (Украина, 1) +2:08,4

44. Артем Прима (Украина, 2) +2:37,1