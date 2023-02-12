Санитра о Пидручном в спринте: Это просто герой Украины

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра прокомментировал выступление Дмитрия Пидручного (5 место) в спринте на чемпионате мира 2023 в Оберхофе. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Это великая история. Я хочу одновременно радоваться и плакать. Если вспоминать какие события произошли в этом сезоне с Дмитрием, то он сегодня для меня герой. Так, как мы готовились к этому чемпионату, – я очень удивлен тому, что произошло сегодня.

Последний круг у Дмитрия – это была борьба. Переиграть норвежцев на нем – просто сон. Когда смотрю на результаты, для меня это победа – быть среди пяти норвежцев. И это наш спортсмен из Украины, еще в мае находившийся в военном мундире. Если сказать кому-нибудь из спортсменов, то они не поверят. А если к этому добавить и операцию, это просто герой Украины" – сказал он.

Напомним, сегодня состоится мужская гонка преследования. Начало – в 16:30 по киевскому времени.