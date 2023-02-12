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Пидручный: Очень рад быть в цветах такой компании. Фото

Биатлон
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Наша гордость

Пидручный: Очень рад быть в цветах такой компании. Фото

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный поделился со своими поклонниками новыми фото. Наш спортсмен показал снимки после триумфального спринта на чемпионате мира 2023 в Оберхофе (Германия), где он сумел занять высокое 5 место. Соответствующие фото он разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Юрай Санитра поделился своими эмоциями после спринта.

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В статье: Дмитрий Пидручный
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