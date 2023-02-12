Пидручный: Очень рад быть в цветах такой компании. Фото

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный поделился со своими поклонниками новыми фото. Наш спортсмен показал снимки после триумфального спринта на чемпионате мира 2023 в Оберхофе (Германия), где он сумел занять высокое 5 место. Соответствующие фото он разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Юрай Санитра поделился своими эмоциями после спринта.