Биатлон
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Пидручный: Очень рад быть в цветах такой компании. Фото
Наша гордость
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный поделился со своими поклонниками новыми фото. Наш спортсмен показал снимки после триумфального спринта на чемпионате мира 2023 в Оберхофе (Германия), где он сумел занять высокое 5 место. Соответствующие фото он разместил на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Юрай Санитра
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