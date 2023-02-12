Усик: Для меня страх – это шаг для подготовки к чему-то

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) рассказал, как он относится к чувству страха. Его слова цитирует канал USYK17:

"Разный страх бывает. Есть страх, когда боишься и умираешь. А есть страх, когда ты боишься, но ты контролируешь этот страх и жив. Страх иногда помогает спастись. Страх иногда помогает сконцентрироваться на чем-то. И чаще всего страх убивает, потому что люди боятся сделать первый шаг к своей цели. И всю жизнь не могут это сделать, потому что имеют страх. Его нужно научиться контролировать. Он никуда не исчезнет.

Страх – это одно из чувств человека с детства, с рождения. Потому что мне кажется, это такая ключевая формула защиты тебя как человека. Страх защищает. Но, как я и говорю, он бывает разным. Для меня страх – это шаг для подготовки к чему-нибудь" – сказал он.