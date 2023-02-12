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Тарье Бё к Пидручному: Добро пожаловать в команду. Фото
Дружеские отношения
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Норвежский биатлонист Тарье Бё после спринтерской гонки на чемпионате мира 2023 (третья позиция) на своей официальной странице в Instagram разместил фото ТОП 6.
Среди лучших шести спринтеров мира пятеро норвежцев и один украинец – Дмитрий Пидручный.
"Добро пожаловать в команду" – написал Бё.
Напомним, что ранее Пидручный
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