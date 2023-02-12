Тарье Бё к Пидручному: Добро пожаловать в команду. Фото

Норвежский биатлонист Тарье Бё после спринтерской гонки на чемпионате мира 2023 (третья позиция) на своей официальной странице в Instagram разместил фото ТОП 6.

Среди лучших шести спринтеров мира пятеро норвежцев и один украинец – Дмитрий Пидручный.

"Добро пожаловать в команду" – написал Бё.