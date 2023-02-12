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Тарье Бё к Пидручному: Добро пожаловать в команду. Фото

Биатлон
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Тарье Бё к Пидручному: Добро пожаловать в команду. Фото

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Норвежский биатлонист Тарье Бё после спринтерской гонки на чемпионате мира 2023 (третья позиция) на своей официальной странице в Instagram разместил фото ТОП 6.

Среди лучших шести спринтеров мира пятеро норвежцев и один украинец – Дмитрий Пидручный.

"Добро пожаловать в команду" – написал Бё.

Тарье Бё к Пидручному: Добро пожаловать в команду. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Пидручный прокомментировал результаты спринта.

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В статье: Дмитрий Пидручный Тарьей Бе
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