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ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный занял восьмое место в гонке преследования
Победу одержал норвежец Йоханнес Бе
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В немецком Оберхофе в рамках чемпионата мира 2023 года состоялась мужская гонка преследования.
Победу одержал норвежский спортсмен Йоханнес Бе, вторым к финишу пришёл его соотечественник Стурла Холм Легрейд. Бронзовая награда досталась шведу Себастиану Самуэльссону. Отметим, что в лучшей пятёрке также финишировали два норвежца — Тарьей Бе и Ветле Шоста Кристиансен.
Биатлон. ЧМ-2023. Оберхоф, Германия. Гонка преследования. Мужчины (12,5 км)
1. Йоханнес Бе (Норвегия, 0+0+0+0) 33:34,5
2. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+0) +1:11,2
3. Себастьян Самуэльссон (Швеция, 0+0+0+2) + 1:54,1
…
8. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0+2+0) +2:52,0
20. Антон Дудченко (Украина, 0+0+1+1) +3:59,2
39. Артем Прима (Украина, 1+0+1+2) +5:35,9
40. Богдан Цымбал (Украина, 0+1+2+1) +5:38,8
????????ЧС-2023. Результати чоловічої гонки переслідування. ????????Підручний у ТОП-10 гонки!— Biathlon.com.ua (@biathloncomua) February 12, 2023
...
8. ????????Дмитро Підручний (0+0+2+0) +2:52,0
20. ????????Антон Дудченко (0+0+1+1) +3:59,2
39. ????????Артем Прима (1+0+1+2) +5:35,9
40. ????????Богдан Цимбал (0+1+2+1) +5:38,8
Детальніше: https://t.co/LRy28X1hAL pic.twitter.com/GcT2LfDx13
В понедельник в программе чемпионата мира-2023 наступает день отдыха. Следующим стартом станет мужская индивидуальная гонка, которая пройдет 14 февраля.
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