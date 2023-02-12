ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный занял восьмое место в гонке преследования

В немецком Оберхофе в рамках чемпионата мира 2023 года состоялась мужская гонка преследования.

Как и в спринте , Дмитрий Пидручный стал лучшим среди украинцев. Дмитрий допустил два промаха и финишировал на восьмой позиции. Антон Дудченко стал 20-м, Артем Прима и Богдан Цымбал финишировали рядом - 39-м и 40-м соответственно.

Победу одержал норвежский спортсмен Йоханнес Бе, вторым к финишу пришёл его соотечественник Стурла Холм Легрейд. Бронзовая награда досталась шведу Себастиану Самуэльссону. Отметим, что в лучшей пятёрке также финишировали два норвежца — Тарьей Бе и Ветле Шоста Кристиансен.

Биатлон. ЧМ-2023. Оберхоф, Германия. Гонка преследования. Мужчины (12,5 км)

1. Йоханнес Бе (Норвегия, 0+0+0+0) 33:34,5

2. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+0) +1:11,2

3. Себастьян Самуэльссон (Швеция, 0+0+0+2) + 1:54,1

…

8. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+0+2+0) +2:52,0

20. Антон Дудченко (Украина, 0+0+1+1) +3:59,2

39. Артем Прима (Украина, 1+0+1+2) +5:35,9

40. Богдан Цымбал (Украина, 0+1+2+1) +5:38,8

????????ЧС-2023. Результати чоловічої гонки переслідування. ????????Підручний у ТОП-10 гонки!



...

8. ????????Дмитро Підручний (0+0+2+0) +2:52,0

20. ????????Антон Дудченко (0+0+1+1) +3:59,2

39. ????????Артем Прима (1+0+1+2) +5:35,9

40. ????????Богдан Цимбал (0+1+2+1) +5:38,8



Детальніше: https://t.co/LRy28X1hAL pic.twitter.com/GcT2LfDx13 — Biathlon.com.ua (@biathloncomua) February 12, 2023

В понедельник в программе чемпионата мира-2023 наступает день отдыха. Следующим стартом станет мужская индивидуальная гонка, которая пройдет 14 февраля.