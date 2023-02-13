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Мужская сборная Украины по биатлону назвала состав на индивидуальную гонку в Обергофе

Биатлон
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Верим в победу наших биатлонистов

Мужская сборная Украины по биатлону назвала состав на индивидуальную гонку в Обергофе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Завтра, 14 февраля, в немецком Обергофе в очередной соревновательный день Чемпионата мира по биатлону-2023 состоится индивидуальная гонка у мужчин.

Сборная Украины определилась с составом на предстоящую гонку.

Индивидуальная гонка. Мужчины

5. Антон Дудченко

57. Артем Прима

81. Богдан Цымбал

100. Денис Насико

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В статье: сборная Украины по биатлону
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