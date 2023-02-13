Биатлон
Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мужская сборная Украины по биатлону назвала состав на индивидуальную гонку в Обергофе
Верим в победу наших биатлонистов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Завтра, 14 февраля, в немецком Обергофе в очередной соревновательный день Чемпионата мира по биатлону-2023 состоится индивидуальная гонка у мужчин.
Сборная Украины определилась с составом на предстоящую гонку.
Индивидуальная гонка. Мужчины
5. Антон Дудченко
57. Артем Прима
81. Богдан Цымбал
100. Денис Насико
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Снова итальянский гранд. Рух узнал соперника в Юношеской лиге УЕФА
- Резников уехал на Рамштайн-9 и назвал главные вопросы, которые будут подняты на встрече
- Шахтер и Днепр-1 в еврокубках, Арсенал против Ман Сити. Расписание футбола на 13-19 февраля
- ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный занял пятое место в спринтерской гонке
- Известный уличный художник посвящает работы Месси и создает шедевры в Буче и Ирпене. ФОТО
- Красотка дня. Жена обидчика сборной Украины и нового товарища по команде Забарного. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн