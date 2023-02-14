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Женская сборная Украины по биатлону назвала состав на индивидуальную гонку в Оберхофе
В список участниц вошла Любовь Кипяченкова
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Завтра, 15 февраля, в немецком Обергофе состоится очередной соревновательный день Чемпионата мира по биатлону-2023. Теперь наши спортсменки сразятся за награды в индивидуальной гонке.
Сборная Украины уже определилась с составом. Напомним, что соревнования стартуют в 15:30 по киевскому времени.
Обергоф. Чемпионат Мира
Индивидуальная гонка. Женщины
30. Юлия Джима
50. Любовь Кипяченкова
79. Анна Кривонос
86. Анастасия Меркушина
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