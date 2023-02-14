  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Женская сборная Украины по биатлону назвала состав на индивидуальную гонку в Оберхофе
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Женская сборная Украины по биатлону назвала состав на индивидуальную гонку в Оберхофе

Биатлон
(1 голосов)

В список участниц вошла Любовь Кипяченкова

Женская сборная Украины по биатлону назвала состав на индивидуальную гонку в Оберхофе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Завтра, 15 февраля, в немецком Обергофе состоится очередной соревновательный день Чемпионата мира по биатлону-2023. Теперь наши спортсменки сразятся за награды в индивидуальной гонке.

Сборная Украины уже определилась с составом. Напомним, что соревнования стартуют в 15:30 по киевскому времени.

Обергоф. Чемпионат Мира

Индивидуальная гонка. Женщины

30. Юлия Джима

50. Любовь Кипяченкова

79. Анна Кривонос

86. Анастасия Меркушина

По теме
yellow-arrow
Артем Тищенко: Рад, что получилось показать такой результат
yellow-arrow
Бьорндален прокомментировал победу Бё в индивидуальной гонке
yellow-arrow
Тищенко финишировал двенадцатым в индивидуальной гонке на ЧМ-2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по биатлону
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде