Женская сборная Украины по биатлону назвала состав на индивидуальную гонку в Оберхофе

Завтра, 15 февраля, в немецком Обергофе состоится очередной соревновательный день Чемпионата мира по биатлону-2023. Теперь наши спортсменки сразятся за награды в индивидуальной гонке.

Сборная Украины уже определилась с составом. Напомним, что соревнования стартуют в 15:30 по киевскому времени.

Обергоф. Чемпионат Мира

Индивидуальная гонка. Женщины

30. Юлия Джима

50. Любовь Кипяченкова

79. Анна Кривонос

86. Анастасия Меркушина