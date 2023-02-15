Санитра рассказал об участии Дмитрий Пидручного в эстафетах на чемпионате мира 2023

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал, примет ли участие Дмитрий Пидручный в эстафетах на чемпионате мира 2023 года.

"Немного начинаю бояться состава на эстафету. Сейчас столько вариантов во мнении, что нужно смотреть до конца и правильно определить состав. Это показатель, что у нас хорошая мужская команда на ЧМ. Будущее мужского биатлона перспективно и не надо бояться.

Моя голова настроена на сингл-эстафету. Если у Подручного нет проблем, то 100% на сингл-миксте увидим Дмитрия", - сказал Санитра.

Напомним, что смешанная эстафета состоится 16 февраля, мужская эстафета – 18 февраля.