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Санитра рассказал об участии Дмитрий Пидручного в эстафетах на чемпионате мира 2023
Пока неизвестно, готов ли биатлонист на 100%
xsport.ua
Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал, примет ли участие Дмитрий Пидручный в эстафетах на чемпионате мира 2023 года.
"Немного начинаю бояться состава на эстафету. Сейчас столько вариантов во мнении, что нужно смотреть до конца и правильно определить состав. Это показатель, что у нас хорошая мужская команда на ЧМ. Будущее мужского биатлона перспективно и не надо бояться.
Моя голова настроена на сингл-эстафету. Если у Подручного нет проблем, то 100% на сингл-миксте увидим Дмитрия", - сказал Санитра.
Напомним, что смешанная эстафета состоится 16 февраля, мужская эстафета – 18 февраля.
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