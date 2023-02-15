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Йоханнес Бё: Ничего не понял, когда пришёл к финишу первым

Биатлон
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Для биатлониста это было неожиданностью

Йоханнес Бё: Ничего не понял, когда пришёл к финишу первым

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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал свой лыжный ход в индивидуальной гонке в рамках чемпионата мира по биатлону — 2023. Норвежец стал победителем гонки с двумя промахами.

"Я действительно ничего не понял, когда пришёл к финишу первым, а там ещё никого не было.

На самом деле, это был просто фантастический день на трассе. У меня были действительно хорошие лыжи. Солнечная погода также очень помогла мне, мне это подходит", — приводит слова Йоханнеса Бё NRK.

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В статье: Йоханнес Бе
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