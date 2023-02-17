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Сборная Украины по биатлону назвала составы на эстафеты в Оберхофе
Гонка стартует завтра
Завтра, 18 февраля, в немецком Обергофе в очередной соревновательный день Чемпионата мира по биатлону-2023 состоятся эстафеты у мужчин и женщин.
Сборная Украины определилась с составами команд.
Обергоф. Чемпионат Мира
Эстафета. Мужчины (12:45)
9-1. Артем Прима
9-2. Дмитрий Подручный
9-3. Богдан Цымбал
9-4. Антон Дудченко
Эстафета. Женщины (16:00)
12-1. Анастасия Меркушина
12-2. Юлия Джима
12-3. Любовь Кипяченкова
12-4. Елена Белосюк
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