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Сборная Украины по биатлону назвала составы на эстафеты в Оберхофе

Биатлон
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Гонка стартует завтра

Сборная Украины по биатлону назвала составы на эстафеты в Оберхофе

Новина українською

Завтра, 18 февраля, в немецком Обергофе в очередной соревновательный день Чемпионата мира по биатлону-2023 состоятся эстафеты у мужчин и женщин.

Сборная Украины определилась с составами команд.

Обергоф. Чемпионат Мира

Эстафета. Мужчины (12:45)

9-1. Артем Прима

9-2. Дмитрий Подручный

9-3. Богдан Цымбал

9-4. Антон Дудченко

Эстафета. Женщины (16:00)

12-1. Анастасия Меркушина

12-2. Юлия Джима

12-3. Любовь Кипяченкова

12-4. Елена Белосюк

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В статье: сборная Украины по биатлону
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