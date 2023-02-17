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Чемпионат мира по биатлону может быть отменен
Все из-за резкого похолодания
Фото: biathlonworld.com/Автор неизвестен
Резкое ухудшение погодных условий в Обергофе ставит под вопрос возможность проведения эстафетных гонок, запланированных на субботу.
Согласно сообщениям местных властей, завтра ожидается сильный ветер с порывами до 85 км/ч, что может повлечь угрозу безопасности участников гонки и зрителей, особенно в лесной зоне вдоль трассы.
Поэтому завтра в 7:30 по местному времени IBU, организационный комитет Чемпионата мира в Обергофе, а также представители местных властей проведут совещание, чтобы определить, можно ли проводить запланированные мужскую и женскую эстафеты.
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