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Чемпионат мира по биатлону может быть отменен

Биатлон
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Все из-за резкого похолодания

Чемпионат мира по биатлону может быть отменен

Фото: biathlonworld.com/Автор неизвестен

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Резкое ухудшение погодных условий в Обергофе ставит под вопрос возможность проведения эстафетных гонок, запланированных на субботу.

Согласно сообщениям местных властей, завтра ожидается сильный ветер с порывами до 85 км/ч, что может повлечь угрозу безопасности участников гонки и зрителей, особенно в лесной зоне вдоль трассы.

Поэтому завтра в 7:30 по местному времени IBU, организационный комитет Чемпионата мира в Обергофе, а также представители местных властей проведут совещание, чтобы определить, можно ли проводить запланированные мужскую и женскую эстафеты.

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В статье: Чемпионат мира по биалону
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