Блашко: Спорт у меня забрал все, но дал очень мало, мои усилия должны окупиться

Украинская биатлонистка Дарья Блашко прокомментировала результаты проходящего в эти дни чемпионата мира 2023 в Оберхофе. Ее слова цитирует biathlon.com.ua:

– В спорте есть два пути. Или закончить, когда не получается, и есть ощущение, что не получится. И второй путь: подниматься с колен и идти дальше. Я пока выбираю второй путь.

– А у вас есть ощущение, что все получится?

– Да есть. Слишком многое вложено мною в спорт. По сути, спорт у меня забрал все, но дал очень мало. Надеюсь, что мои усилия должны окупиться.

Это не о материальном. Все, что было вложено: силы, энергия, время, здоровье… это как-то должно вернуться. Что-то пока не выходит.

Очевидно, надо какие-то уроки из этого сделать. Сделать правильные выводы. Правильно дать себе еще год подготовки. Хотя в идеале я бы рассчитывала бегать к следующей Олимпиаде. Очень интересные Олимпийские игры нас ждут, наконец, не на каких-то других континентах, а на знакомом стадионе.

Меня не устраивают сегодняшние результаты, я не для этого столько тренировалась. Хочу дать себе еще один шанс. И никто не знает, как бы любой из спортсменов справился бы с подобной ситуацией.

Только через время понимаешь, как это все тебе сказывается, и переоценка ценностей происходит. Как бы ты ни хотел, но иначе начинаешь смотреть на мир, – сказала Блашко.