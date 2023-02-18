Джима пропустит эстафету на чемпионате мира 2023

Сегодня 18 февраля в немецком Оберхофе в рамках чемпионата мира 2023 состоится женская эстафетная гонка.

Начало забега запланировано на 16:00 по киевскому времени.

Украина, несмотря на неудачные результаты на мундиале и проблемы в составе, все же выступит в гонке.

Будет стартовать у нас Анастасия Меркушина. На втором этапе ее должна была сменить Юлия Джима, однако она заболела, так что на замену выйдет Дарья Блашко. Третьей будет бежать Любовь Кипяченкова, а завершать гонку будет Елена Белосюк.