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Пидручный пошел на 4 штрафных круга в эстафете Оберхофа
Просто фиаско
Фото: Obozrevatel
Сегодня, 18 февраля в немецком Оберхофе в рамках чемпионата мира 2023 по биатлону проходит мужская эстафетная гонка.
В настоящее время украинская команда идет на 17 позиции. К четвертой стрельбе Дмитрий Пидручный подходил седьмым, сразу за спиной Тарье Бё, однако из-за сильного порыва ветра наш капитан не справился со стойкой и пошел на 4 штрафных круга.
На передаче эстафеты Богдану Цымбалу наше отставание увеличилось до 3 минут 3 секунд (17 позиция).
Напомним, что Юлия Джима
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