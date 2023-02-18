Пидручный пошел на 4 штрафных круга в эстафете Оберхофа

Сегодня, 18 февраля в немецком Оберхофе в рамках чемпионата мира 2023 по биатлону проходит мужская эстафетная гонка.

В настоящее время украинская команда идет на 17 позиции. К четвертой стрельбе Дмитрий Пидручный подходил седьмым, сразу за спиной Тарье Бё, однако из-за сильного порыва ветра наш капитан не справился со стойкой и пошел на 4 штрафных круга.

На передаче эстафеты Богдану Цымбалу наше отставание увеличилось до 3 минут 3 секунд (17 позиция).