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Пидручный пошел на 4 штрафных круга в эстафете Оберхофа

Биатлон
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Просто фиаско

Пидручный пошел на 4 штрафных круга в эстафете Оберхофа

Фото: Obozrevatel

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 18 февраля в немецком Оберхофе в рамках чемпионата мира 2023 по биатлону проходит мужская эстафетная гонка.

В настоящее время украинская команда идет на 17 позиции. К четвертой стрельбе Дмитрий Пидручный подходил седьмым, сразу за спиной Тарье Бё, однако из-за сильного порыва ветра наш капитан не справился со стойкой и пошел на 4 штрафных круга.

На передаче эстафеты Богдану Цымбалу наше отставание увеличилось до 3 минут 3 секунд (17 позиция).

Напомним, что Юлия Джима пропустит эстафетную гонку.

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В статье: Дмитрий Пидручный
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