Санитра: Пидручный совсем не справился со стрельбой

Сегодня, 18 февраля в немецком Оберхофе в рамках чемпионата мира 2023 по биатлону состоялась мужская эстафетная гонка.

Наставник нашей команды Юрай Санитра прокомментировал неудачную работу Дмитрия Пидручного на четвертом огневом рубеже. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Пидручный совсем не справился со стрельбой. Надо было немного раньше прийти на стрельбу – 20 секунд и не было ветра, потом когда они пришли с Тарьем Бё, там был сильный порыв, дальние промахи.

Думаю, ноги его не держали так, как требовалось.

4 круга много, но будем бороться дальше, потому что сегодня все возможно на стрельбе" – сказал тренер.