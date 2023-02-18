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Санитра: Пидручный совсем не справился со стрельбой
Комментарий наставника команды
xsport.ua
Сегодня, 18 февраля в немецком Оберхофе в рамках чемпионата мира 2023 по биатлону состоялась мужская эстафетная гонка.
Наставник нашей команды Юрай Санитра прокомментировал
"Пидручный совсем не справился со стрельбой. Надо было немного раньше прийти на стрельбу – 20 секунд и не было ветра, потом когда они пришли с Тарьем Бё, там был сильный порыв, дальние промахи.
Думаю, ноги его не держали так, как требовалось.
4 круга много, но будем бороться дальше, потому что сегодня все возможно на стрельбе" – сказал тренер.
Напомним, что по итогам эстафетной гонки Украина
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