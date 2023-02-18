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Санитра: Пидручный совсем не справился со стрельбой

Биатлон
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Комментарий наставника команды

Санитра: Пидручный совсем не справился со стрельбой

xsport.ua

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 18 февраля в немецком Оберхофе в рамках чемпионата мира 2023 по биатлону состоялась мужская эстафетная гонка.

Наставник нашей команды Юрай Санитра прокомментировал неудачную работу Дмитрия Пидручного на четвертом огневом рубеже. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Пидручный совсем не справился со стрельбой. Надо было немного раньше прийти на стрельбу – 20 секунд и не было ветра, потом когда они пришли с Тарьем Бё, там был сильный порыв, дальние промахи.

Думаю, ноги его не держали так, как требовалось.

4 круга много, но будем бороться дальше, потому что сегодня все возможно на стрельбе" – сказал тренер.

Напомним, что по итогам эстафетной гонки Украина оказалась вне ТОП-10.

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В статье: Юрай Санитра
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