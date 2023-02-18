Тренер: Блашко не готова к хорошему результату

Тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал, что его подопечная Дарья Блашко, заменяющая в эстафетной гонке Юлию Джиму, не готова к гонке. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Сейчас Дарья не готова пробежать на своем уровне. Ситуация перед эстафетой сложилась так, что нужно было сменить Юлию Джиму.

Потому Даша будет бежать так, как может сейчас. Но я как тренер скажу, что она не готова к хорошему результату сегодня, к тому же условия на трассе тяжелые.

Со стрельбой она может справиться, но физически не готова бороться с лучшими спортсменками" – сказал он.