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Тренер: Блашко не готова к хорошему результату
Сказал он за час до эстафеты
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал, что его подопечная Дарья Блашко, заменяющая в эстафетной гонке Юлию Джиму, не готова к гонке. Его слова цитирует Суспільне Спорт:
"Сейчас Дарья не готова пробежать на своем уровне. Ситуация перед эстафетой сложилась так, что нужно было сменить Юлию Джиму.
Потому Даша будет бежать так, как может сейчас. Но я как тренер скажу, что она не готова к хорошему результату сегодня, к тому же условия на трассе тяжелые.
Со стрельбой она может справиться, но физически не готова бороться с лучшими спортсменками" – сказал он.
Напомним, ранее мужская сборная Украины
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