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Джима пропустит масс старт чемпионата мира 2023

Биатлон
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К сожалению, украинка не выступит

Джима пропустит масс старт чемпионата мира 2023

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 19 февраля, в немецком Оберхофе в рамках чемпионата мира по биатлону состоятся гонки с массовым стартом.

В 13:30 по Киеву на старт забега на 15 километров выйдут мужчины. Наше представительство в этой гонке будет двойным – Дмитрий Пидручный (17) и Антон Дудченко (29).

В 16.00 женщины выйдут на дистанцию. Единственной украинкой должна была стать Юлия Джима, но из-за проблем со здоровьем (простуда) она пропустит этот старт. Так что нашего представительства в забеге не будет.

Напомним, что по итогам чемпионата мира 2023 у Украины нет ни одной медали. Лучшим результатом для нас является 5 место Дмитрия Пидручного в спринте.

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В статье: Юлия Джима
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