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Джима пропустит масс старт чемпионата мира 2023
К сожалению, украинка не выступит
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 19 февраля, в немецком Оберхофе в рамках чемпионата мира по биатлону состоятся гонки с массовым стартом.
В 13:30 по Киеву на старт забега на 15 километров выйдут мужчины. Наше представительство в этой гонке будет двойным – Дмитрий Пидручный (17) и Антон Дудченко (29).
В 16.00 женщины выйдут на дистанцию. Единственной украинкой должна была стать Юлия Джима, но из-за проблем со здоровьем (простуда) она пропустит этот старт. Так что нашего представительства в забеге не будет.
Напомним, что по итогам чемпионата мира 2023 у Украины нет ни одной медали. Лучшим результатом для нас является 5 место Дмитрия Пидручного в спринте.
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