Пидручный рассказал о службе в Национальной гвардии Украины

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал о своей службе в НГУ в первые дни полномасштабного вторжения россии.

– Это было удивительное чувство быть у подиума в Оберхофе. Сам посреди норвежцев. Те, кто меня больше поддерживал, когда я защищал Украину.

Очень счастлив, что остался жив, вообще могу быть здесь. Для меня очень важно, что могу здесь представлять Украину. Показываю, что мы боремся, что существуем, что хотим нормальной жизни.

Одно время биатлон для меня не был важным. Три месяца в армии меня точно изменили. Это было очень темное время ни семьи, ни биатлона, ни тренировок. Мне было очень тяжело вернуться в спорт.

– Когда вы защищали город, вам приходилось использовать оружие?

– Пришлось.

Даже сейчас, когда я в Оберхофе, мне сложно сосредоточиться на спорте. Каждый день, глядя в свой телефон, вижу плохие новости из Украины. Мой друг недавно погиб. Остальные города обстреливают. Быть на соревнованиях, когда в стране может проходить столько всего, нелегко. Многие спортсмены поддерживают меня и Украину. Услышал от них много хорошего, много сигналов поддержки. Это помогает мне быть здесь.

Чем заметнее мы здесь, чем больше подчеркиваем, что происходит в нашей стране, тем больше шансов, что нас услышат – сказал он.