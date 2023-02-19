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Самуэльссон берет золото в последней гонке чемпионата мира, украинцы стабильно низко

Биатлон
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Вот так перформанс от шведа

Самуэльссон берет золото в последней гонке чемпионата мира, украинцы стабильно низко

IBU

UA-Футбол
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Сегодня, 19 февраля, в немецком Оберхофе в рамках чемпионата мира 2023 по биатлону состоялась гонка с массовым стартом у мужчин.

Победу в забеге на 15 километров одержал швед Себастьян Самуэльссон, серебро у его соотечественника Мартина Понсиломы, а ТОП 3 замкнул триумфатор нынешнего мундиаля Йоханес Бё из Норвегии.

Это первая личная гонка на чемпионате мира 2023, где победу одержал не Йоханес Бё.

Что касается украинцев, то Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко из-за большого количества промахов и медленного хода по дистанции сумели финишировать только на 23 и 25 местах соответственно.

Чемпионат мира 2023. Оберхоф

Масс старт

Мужчины

1. Себастьян Самуэльссон (0+0+0+0)

2. Мартин Понсилома (0+1+1+0) (+9,6)

3. Йоханес Бё (1+1+0+1) (+38,8)

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23. Дмитрий Пидручный (0+1+3+0) (+3.05,7)

25. Антон Дудченко (0+2+1+0) (+3.10,6)

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В статье: Себастьян Самуэльссон
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