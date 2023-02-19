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Санитра: Пидручному сломали палку, 500 метров бежал с одной
Абсолютный не фарт
xsport.ua
Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра прокомментировал
- Пожалуй, вы хотели сегодня получить более приятный подарок (у Санитры сегодня день рождения – прим.)?
- Да, ожидали немного большего от этого старта, но нужно реально смотреть на наше актуальное состояние. Не буду говорить о Пидручном, у него еще в начале гонки сломали палку в месте, где не может стоять сервис. Он потом еще настрелял круг штрафа, почти 500 метров пробежал с одной палкой. Потерял очень много.
Что касается стрельбы Дмитрия – в стойке снова проблема, ноги начали дрожать. Ему не хватает сил в ногах, это проявляется в стрельбе стоя. Для Дудченко, думаю, слишком много стартов за последние три недели. Еще другой фактор, который тоже очень важен – такая мягкая и разбитая трасса для его техники не подходит. Немного потерял уверенность в стрельбе, нет ритма. Результат адекватный для нашего состояния.
Тищенко сегодня не стартовал. Следует понимать, что мы на него рассчитывали на закрытие Кубка IBU в Канаде. Они готовятся два дня, всего три дня, для обеспечения такого выезда нужно очень много денег, поэтому решили, что лучше не рисковать. За полтора часа до масс-старта узнали, что Артем смог бы стартовать, но он к тому времени уже был в аэропорту Франкфурта. Не можем поделить Тищенко, поэтому решили, чтобы летел в Канаду" – сказал он.
Напомним, что ранее сборная Украины по лыжной акробатике
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