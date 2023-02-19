Норвегия выиграла медальный зачет ЧМ по биатлону

Команда Норвегии стала победителем общего зачета Чемпионата мира 2023 года по биатлону. Норвежцы выиграли 5 золотых медалей, 5 серебряных и 3 бронзовых.

На второй позиции зачета расположилась Швеция, у которой по 3 золотые и серебряные медали и еще пять бронзовых. Третьей стала Франция: по 2 золота и бронзы. Также на пьедестал попадали Германия (1-2-0), Италия (1-1-2) и Австрия (0-1-0).

Больше медалей собрал лучший биатлонист современности, Йоханнес Бе, который выиграл 5 золотых, по 1 серебряной и бронзовой. Второй в индивидуальном зачете медалистов стала шведка Анна Эберг (2 золота, по 1 серебру и бронзе), третьей – норвежка Марте Олсбю Ройселанн (2-0-1).