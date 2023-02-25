Итальянка Витоцци рассказала о перерождении в течение сезона

Итальянская биатлонистка Лиза Витоцци прокомментировала удачное выступление на чемпионате мира 2023 в немецком Оберхофе (4 медали). Ее слова цитирует iLFaro:

"Я поменялась. Моя улыбка вернулась вместе с чемпионатом мира. В этом году я другой человек, я наслаждаюсь гонками. Мой тренер был рядом со мной в трудные минуты. Он меня вдохновлял и наслаждается успехами вместе со мной.

Тренер Джорджио ди Чента дает мне энергию и ценные советы. Это фундаментально для меня" – сказала она.