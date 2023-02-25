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Итальянка Витоцци рассказала о перерождении в течение сезона
Настоящий молодец
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянская биатлонистка Лиза Витоцци прокомментировала удачное выступление на чемпионате мира 2023 в немецком Оберхофе (4 медали). Ее слова цитирует iLFaro:
"Я поменялась. Моя улыбка вернулась вместе с чемпионатом мира. В этом году я другой человек, я наслаждаюсь гонками. Мой тренер был рядом со мной в трудные минуты. Он меня вдохновлял и наслаждается успехами вместе со мной.
Тренер Джорджио ди Чента дает мне энергию и ценные советы. Это фундаментально для меня" – сказала она.
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