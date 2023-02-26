Йоханес Бё показал, в каком труде добываются медали. Видео

Норвежский биатлонист, многократный чемпион мира 2023 и лидер мирового зачета Йоханес Бё показал своим болельщикам, как проходит его подготовка и тренировка перед гонками. Соответствующее видео он разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Лиза Витоцци рассказала о перерождении в течение сезона.