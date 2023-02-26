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Йоханес Бё показал, в каком труде добываются медали. Видео

Биатлон
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Йоханес Бё показал, в каком труде добываются медали. Видео

instagram.com/ibu_biathlonworld

UA-Футбол
Новина українською

Норвежский биатлонист, многократный чемпион мира 2023 и лидер мирового зачета Йоханес Бё показал своим болельщикам, как проходит его подготовка и тренировка перед гонками. Соответствующее видео он разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Лиза Витоцци рассказала о перерождении в течение сезона.

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В статье: Йоханнес Бе
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