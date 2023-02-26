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Украина назвала состав на этап Кубка мира в Нове Место

Биатлон
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Украина назвала состав на этап Кубка мира в Нове Место

Фото: Obozrevatel

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по биатлону назвала состав на этап Кубка мира сезона 2022/2023 в чешском Нове Место. После чемпионата мира 2023, главные тренеры решили выставлять на соревнования основной состав.

Мужчины:

Артем Прима

Антон Дудченко

Богдан Цымбал

Денис Насико

Дмитрий Пидручный

Женщины:

Юлия Джима

Анастасия Меркушина

Елена Белосюк

Дарья Блашко

Любовь Кипяченкова

Этап в Нове Место начинается 2 марта. Анна Кривонос из-за состояния здоровья вернулась в Украину и завершила для себя сезон.

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