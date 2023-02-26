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Украина назвала состав на этап Кубка мира в Нове Место
Все самые боеспособные
Фото: Obozrevatel
Сборная Украины по биатлону назвала состав на этап Кубка мира сезона 2022/2023 в чешском Нове Место. После чемпионата мира 2023, главные тренеры решили выставлять на соревнования основной состав.
Мужчины:
Артем Прима
Антон Дудченко
Богдан Цымбал
Денис Насико
Дмитрий Пидручный
Женщины:
Юлия Джима
Анастасия Меркушина
Елена Белосюк
Дарья Блашко
Любовь Кипяченкова
Этап в Нове Место начинается 2 марта. Анна Кривонос из-за состояния здоровья вернулась в Украину и завершила для себя сезон.
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