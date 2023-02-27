Дмитрий Пидручный: Мы должны рассказывать о том, что происходит в нашей стране, чтобы никто не забывал

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный рассказал, что изменилось для него в этом году и о подготовке к ЧМ.

- Дмитрий, как-то очень быстро подходит к концу этот сезон. Для вас он был очень драматичным: служба в Нацгвардии, тяжелое начало сезона из-за недостаточной подготовки, операции, затем тяжелой подготовки к Чемпионату мира… Что изменилось лично для вас за этот год?

– Мы все изменились за это время, конечно, и я изменился. Нельзя оставаться таким же, в тех условиях, в которых сейчас живем. Я стал по-другому относиться к каким-то определенным вещам, к дружбе, работе... Ценю каждую минуту, которую провожу со своей семьей. Да, я чувствую, что изменился за это время.

- Вы являетесь одним из тех спортсменов, которые вызывают доверие, мнениями которых интересуются, к которым прислушиваются. На ЧМ у вас было много встреч с представителями медиа. Это зарубежные медиа, к которым наши болельщики вряд ли имеют доступ, и расскажите, о чем именно больше всего спрашивали, этим интересовались?

- Да, действительно, очень многое в последнее время давало интервью, начиная с Обертиллиаха, где были австрийские СМИ. Многие представители медиа и на чемпионате мира хотели пообщаться. Я старался не отказывать никому, потому что очень важно для нас, как для украинских спортсменов, доносить до иностранцев, европейцев о том, что происходит у нас в стране. И конечно, что основные разговоры были на тему войны, о том, как прошел этот год. Многие спрашивали и об отстранении русских и белорусских спортсменов. Спрашивали и о Фуркаде и моем отношении к его поддержке этих атлетов. Да, это занимало много времени, и я старался никому не отказывать, потому что мы соревнуемся на международной арене и должны доносить миру реальную ситуацию в Украине, рассказывать о том, что происходит в нашем государстве. Показывать, что мы есть, что мы соперничаем, что боремся за свою страну на фронте, не только военном, но и спортивном. Мы должны это делать постоянно, чтобы никто не забывал, что мы есть.

– Сегодня многие люди рассказывают миру о войне, о том, что мы здесь чувствуем, как живем. Вы спортсмен, не политик или общественный деятель, как считаете, ваши слова, мысли могут изменить взгляды тех, кто за границей, кто еще уверен, что эта война их не касается?

- Трудно об этом судить, но я надеюсь, что да, я что-то меняю. Многие читают прессу, смотрят телевизионные сюжеты, поэтому, думаю, что-то доносится до них от меня тоже. Какие-то изменения могут и происходят в их взглядах на всю эту ситуацию. Многие иностранные спортсмены нас поддерживают. Хотя бы взять ту ситуацию, когда я был на Чемпионате мира в топ-6 с пятью норвежцами. Они меня очень поддержали. И очень приятно было слышать слова, которые Тарьей Бьо говорил тогда на пресс-конференции, что они всегда будут с нами, и мы можем на них рассчитывать. Думаю, что это и есть итоги той работы, которую мы тоже делаем, когда спортсмены становятся на нашу сторону и также доносят информацию людям в разных странах. Все это в совокупности дает какие-то положительные результаты, меняя мировоззрение людей, которые, может, не все пока понимают, что на самом деле происходит. Думаю, все это несет свои нужные нам изменения в информационном поле.