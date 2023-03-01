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Сборная Украины по биатлону определилась с составами на предстоящие спринты в Кенморе

Биатлон
(1 голосов)

Они пройдут 1 марта

Сборная Украины по биатлону определилась с составами на предстоящие спринты в Кенморе

Новина українською

1 марта, в канадском Кенморе спринтами у женщин и мужчин стартует восьмой этап Кубка IBU. Сборная Украины определилась с составом.

Спринт. Женщины (20:00)

5. Надежда Белкина

32. Кристина Дмитренко

46. Валерия Дмитренко

Спринт. Мужчины (23:30)

1. Руслан Ткаленко

4. Артем Тищенко

32. Тарас Лесюк

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В статье: сборная Украины по биатлону
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Источник:
biathlon.com.ua

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