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Сборная Украины по биатлону определилась с составами на предстоящие спринты в Кенморе
Они пройдут 1 марта
1 марта, в канадском Кенморе спринтами у женщин и мужчин стартует восьмой этап Кубка IBU. Сборная Украины определилась с составом.
Спринт. Женщины (20:00)
5. Надежда Белкина
32. Кристина Дмитренко
46. Валерия Дмитренко
Спринт. Мужчины (23:30)
1. Руслан Ткаленко
4. Артем Тищенко
32. Тарас Лесюк
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Источник:biathlon.com.ua
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