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Определился состав сборной Украины на спринт в Нове Место
Пидручный побежит вторым
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
2 марта состоится мужской спринт на этапе Кубка мира в чешском Новое Место. Сборная Украины назвала состав, который будет сражаться за медали.
Состав сборной Украины:
5. Денис Насико
29.Дмитрий Подручный
38. Антон Дудченко
66. Артем Прима
96. Богдан Цимбал
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Источник:biathlon.com.ua
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