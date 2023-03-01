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Определился состав сборной Украины на спринт в Нове Место

Биатлон
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Пидручный побежит вторым

Определился состав сборной Украины на спринт в Нове Место

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

2 марта состоится мужской спринт на этапе Кубка мира в чешском Новое Место. Сборная Украины назвала состав, который будет сражаться за медали.

Состав сборной Украины:

5. Денис Насико

29.Дмитрий Подручный

38. Антон Дудченко

66. Артем Прима

96. Богдан Цимбал

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В статье: Дмитрий Пидручный
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Источник:
biathlon.com.ua

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