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Дмитренко финишировала 12-й по итогам спринта в Кенморе
Результаты женского спринта в Кенморе
Фото: sport.novyny.live
Женская спринтерская гонка открывала программу седьмого этапа Кубка IBU в Кенморе.
Неплохую гонку в Кенморе провела Кристина Дмитренко. Украинка продемонстрировала зрелость в стрельбе: во время стойки Дмитренко ритмично закрыла три мишени, но затем попала в порыв ветра. Даже с кругом штрафа наша биатлонистка финишировала 12-й.
Для Надежды Белкиной гонка сложилась хуже и она замкнула топ-тридцатку.
Спринт. Женщины
1. Эмили-Аахейм Калькенберг (0+1) 21:12,4
2. Паула Боте (0+1) +21,0
3. Марте Кракстад Йохансен (0+0) +29,1
...
12. Кристина Дмитренко (0+1) +1:31,3
30. Надежда Белкина (2+2) +2:45,2
DNS. Валерия Дмитренко
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