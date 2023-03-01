Дмитренко финишировала 12-й по итогам спринта в Кенморе

Женская спринтерская гонка открывала программу седьмого этапа Кубка IBU в Кенморе.

Неплохую гонку в Кенморе провела Кристина Дмитренко. Украинка продемонстрировала зрелость в стрельбе: во время стойки Дмитренко ритмично закрыла три мишени, но затем попала в порыв ветра. Даже с кругом штрафа наша биатлонистка финишировала 12-й.

Для Надежды Белкиной гонка сложилась хуже и она замкнула топ-тридцатку.

Спринт. Женщины

1. Эмили-Аахейм Калькенберг (0+1) 21:12,4

2. Паула Боте (0+1) +21,0

3. Марте Кракстад Йохансен (0+0) +29,1

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12. Кристина Дмитренко (0+1) +1:31,3

30. Надежда Белкина (2+2) +2:45,2

DNS. Валерия Дмитренко