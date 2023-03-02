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Пидручный: Результат спринтерской гонки оцениваю явно не положительно

Биатлон
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Биатлонист подвел итоги

Пидручный: Результат спринтерской гонки оцениваю явно не положительно

Фото: Obozrevatel

Новина українською

Биатлонист Дмитрий Подручный рассказал о спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Чехии.

Чувствовал себя прекрасно, бежалось неплохо. Конечно, я постоянно ощущаю дискомфорт, потому что мышцы на прооперированной ноге еще не полностью готовы.

У Оберхофа было так, что с каждой гонкой дискомфорт увеличивался и нога больше начинала болеть. Потому надеюсь, что до конца сезона я выдержу. Возможно, придется какие-то гонки пропускать. Но надеюсь, что сейчас хватит запаса сил, который есть в той ноге, чтобы подходить сезон.

Правая нога, в принципе, не такая, как левая. Определенные отрезки трассы мне тяжело даются, потому что она еще слаба, и я на других отрезках трассы пытаюсь это компенсировать, где получается лучше

С причинами ошибок на стрельбе пока не разобрался. Скажу, что пристрелка была уже какая-то нервная – не такая, как должна быть. Трудно было пристреляться. Пока затрудняюсь ответить, но за эти дни надеюсь найти и исправить эти ошибки.

Результат оцениваю явно не положительно. Не могу сказать, что это очень плохой результат с тремя промахами, 32 место – не самое страшное, что могло бы быть. Но, конечно, я недоволен результатом", – сказал Подручный.

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В статье: Дмитрий Пидручный
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Источник:
Суспільне Спорт

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