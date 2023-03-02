Антон Дудченко: Доволен работой на огневых рубежах

Антон Дудченко прокомментировал результаты спринта в Ново-Место. Напомним, что украинец показал сегодня в спринте лучший результат в нашей команде:

- Антон, как использовали паузу после Чемпионата мира?

- После Чемпионата мира я не поехал домой, а отправился с женской командой в Рупольдинг. Там был, тренировался и немного отдохнул.

– На огневых сегодня прекрасно отработали…

– Да, работой на огневых рубежах я доволен, удалось отстреляться на ноль. Еще и неплохая скорость работы была на огневых рубежах.

- Учитывая, как себя чувствуете, на свою сегодняшнюю готовность, довольны общим результатом?

– Результатом, в принципе, доволен. Доволен работой на огневых рубежах. Не доволен возможно где-нибудь лыжным ходом.