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Три украинки в топ-30 спринта на этапе в Нове-Место

Биатлон
(1 голосов)

Первая женская гонка после Чемпионата мира

Три украинки в топ-30 спринта на этапе в Нове-Место

Юлія Джима, фото: GETTY IMAGES

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 3 марта, в чешском Нове-Место в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону состоялся женский спринт, в котором стартовали пять представительниц сборной Украины.

Порадовала украинских болельщиков Юлия Джима, которая закрыла все десять мишеней и на дистанции была конкурентоспособной. На последний круг Юлии несколько не хватило, но одиннадцятое место это лучший результат в сезоне.

Весьма неплохо гонку провела Елена Билосюк, которая с одним промахом финишировала в топ-30.

Также может занести себе спринт в актив Анастасия Меркушина. К сожалению, Настя однажды промахнулась, но продемонстрировала идентичный результат из Билосюк. Три украинки в топ-30 – это очень хороший результат. Лучшая гонка для наших девушек в сезоне.

Любовь Кипяченкова не закрыла три мишени и не смогла квалифицироваться в гонку преследования.

От Дарьи Блашко мы не ожидали чуда, ведь понимаем, что она не готова в нынешней форме бороться за высокие места. Однако, Дарья смогла закрыть все мишени и такая стрельба позволила ей квалифицироваться в гонку преследования.

Кубок мира. Нове-Место

Спринт. Женщины

1. Марте Олсбю Ройселанд (0+0)

2. Ингрид-Ландмарк Тандреволд (1+0)+20.5

3. Анаис Шевалье-Буше (1+0)+29.3

...

11. Юлия Джима (0+0) +45.9

26. Елена Билосюк (0+1) +1.32.7

26. Анастасия Меркушина (1+0)+1.32.7

43. Дарья Блашко (0+0) +1.53.3

66. Любовь Кипяченкова (1+2) + 2.43.7

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В статье: Анастасия Меркушина Юлия Джима Дарья Блашко Елена Билосюк
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