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Украинцы завоевали бронзу в смешанной эстафете на юниорском чемпионате мира 2023
Прекрасное выступление
Юниорская сборная Украины по биатлону завоевала бронзовую награду на стартовавшем на днях чемпионате мира 2023 в Щучинске (Казахстан).
Наша команда в составе Елены Миськой, Александры Меркушиной, Богдана Борковского и Михаила Хмиля стала третьей в смешанной эстафете.
Это первая медаль Украины на юниорском чемпионате мира с 2019 года.
Победу одержала команда Норвегии, серебро одержали биатлонисты из Германии.
Чемпионат мира по биатлону среди юниоров
Щучинск, Казахстан
Смешанная естафета
1. Норвегия – (3+17)
2. Германия – (5+16) (+35,5)
3. Украина – (3+16) (+1.30,6)
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