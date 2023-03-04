Украинцы завоевали бронзу в смешанной эстафете на юниорском чемпионате мира 2023

Юниорская сборная Украины по биатлону завоевала бронзовую награду на стартовавшем на днях чемпионате мира 2023 в Щучинске (Казахстан).

Наша команда в составе Елены Миськой, Александры Меркушиной, Богдана Борковского и Михаила Хмиля стала третьей в смешанной эстафете.

Это первая медаль Украины на юниорском чемпионате мира с 2019 года.

Победу одержала команда Норвегии, серебро одержали биатлонисты из Германии.

Чемпионат мира по биатлону среди юниоров

Щучинск, Казахстан

Смешанная естафета

1. Норвегия – (3+17)

2. Германия – (5+16) (+35,5)

3. Украина – (3+16) (+1.30,6)