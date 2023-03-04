  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Пидручный не выйдет на старт гонки преследования в Нове Место
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пидручный не выйдет на старт гонки преследования в Нове Место

Биатлон
(1 голосов)

Причины неизвестны

Пидручный не выйдет на старт гонки преследования в Нове Место

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 4 марта, в чешском Нове Место в рамках 7 этапа Кубка мира сезона 2022/2023 состоится мужская гонка преследования.

На старт гонки должны были выйти четыре представителя Украины. Однако перед стартом забега стало известно, что 12,5 км. не побежит Дмитрий Пидручный.

О причинах такого решения не сообщается, однако уже завтра, 5 марта спортсменов ожидают смешанные эстафеты, поэтому можно предположить, что капитан команды будет готовиться к ним.

Антон Дудченко, Артем Прима и Богдан Цымбал выйдут на старт согласно номеров.

Также сегодня, в 16:45, на 10-километровую дистанцию выйдут женщины.

По теме
yellow-arrow
Нове Место. Йоханес Бё побеждает в персьюте, Цымбал – лучший среди украинцев
yellow-arrow
Украинцы завоевали бронзу в смешанной эстафете на юниорском чемпионате мира 2023
yellow-arrow
Три украинки в топ-30 спринта на этапе в Нове-Место
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дмитрий Пидручный
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде