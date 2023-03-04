Пидручный не выйдет на старт гонки преследования в Нове Место

Сегодня, 4 марта, в чешском Нове Место в рамках 7 этапа Кубка мира сезона 2022/2023 состоится мужская гонка преследования.

На старт гонки должны были выйти четыре представителя Украины. Однако перед стартом забега стало известно, что 12,5 км. не побежит Дмитрий Пидручный.

О причинах такого решения не сообщается, однако уже завтра, 5 марта спортсменов ожидают смешанные эстафеты, поэтому можно предположить, что капитан команды будет готовиться к ним.

Антон Дудченко, Артем Прима и Богдан Цымбал выйдут на старт согласно номеров.

Также сегодня, в 16:45, на 10-километровую дистанцию выйдут женщины.