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Пидручный не выйдет на старт гонки преследования в Нове Место
Причины неизвестны
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 4 марта, в чешском Нове Место в рамках 7 этапа Кубка мира сезона 2022/2023 состоится мужская гонка преследования.
На старт гонки должны были выйти четыре представителя Украины. Однако перед стартом забега стало известно, что 12,5 км. не побежит Дмитрий Пидручный.
О причинах такого решения не сообщается, однако уже завтра, 5 марта спортсменов ожидают смешанные эстафеты, поэтому можно предположить, что капитан команды будет готовиться к ним.
Антон Дудченко, Артем Прима и Богдан Цымбал выйдут на старт согласно номеров.
Также сегодня, в 16:45, на 10-километровую дистанцию выйдут женщины.
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