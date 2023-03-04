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Нове Место. Йоханес Бё побеждает в персьюте, Цымбал – лучший среди украинцев
Результаты гонки преследования
biathlonworld.com
Сегодня, 4 марта, в чешском Нове Место в рамках 7 этапа Кубка мира сезона 2022/2023 состоялась мужская гонка преследования.
Победу в забеге на 12,5 км. завоевал лидер Общего зачета, норвежец Йоханнес Бё, серебро у его брата Тарье Бё, а ТОП 3 замкнул швед Мартин Понсилома.
Что касается украинцев, то лучшим из наших стал Богдан Цымбал, который с медленным ходом и неудачной стрельбой стал в итоге 31-м.
Новое Место. Гонка преследования
Мужчины
1. Йоханес Бё (0+0+1+1)
2. Тарье Бё (0+0+1+0) (+34,6)
3. Мартин Понсилома (0+3+1+1) (+1.11,0)
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31. Богдан Цымбал (1+1+0+1) (+3.46,1)
38. Антон Дудченко (2+1+1+2) (+4.35,0)
39. Артем Прима (0+2+1+1) (+4.36,8)
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