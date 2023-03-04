Нове Место. Йоханес Бё побеждает в персьюте, Цымбал – лучший среди украинцев

Сегодня, 4 марта, в чешском Нове Место в рамках 7 этапа Кубка мира сезона 2022/2023 состоялась мужская гонка преследования.

Победу в забеге на 12,5 км. завоевал лидер Общего зачета, норвежец Йоханнес Бё, серебро у его брата Тарье Бё, а ТОП 3 замкнул швед Мартин Понсилома.

Что касается украинцев, то лучшим из наших стал Богдан Цымбал, который с медленным ходом и неудачной стрельбой стал в итоге 31-м.

Новое Место. Гонка преследования

Мужчины

1. Йоханес Бё (0+0+1+1)

2. Тарье Бё (0+0+1+0) (+34,6)

3. Мартин Понсилома (0+3+1+1) (+1.11,0)

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31. Богдан Цымбал (1+1+0+1) (+3.46,1)

38. Антон Дудченко (2+1+1+2) (+4.35,0)

39. Артем Прима (0+2+1+1) (+4.36,8)