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Нове Место. Йоханес Бё побеждает в персьюте, Цымбал – лучший среди украинцев

Биатлон
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Результаты гонки преследования

Нове Место. Йоханес Бё побеждает в персьюте, Цымбал – лучший среди украинцев

biathlonworld.com

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 4 марта, в чешском Нове Место в рамках 7 этапа Кубка мира сезона 2022/2023 состоялась мужская гонка преследования.

Победу в забеге на 12,5 км. завоевал лидер Общего зачета, норвежец Йоханнес Бё, серебро у его брата Тарье Бё, а ТОП 3 замкнул швед Мартин Понсилома.

Что касается украинцев, то лучшим из наших стал Богдан Цымбал, который с медленным ходом и неудачной стрельбой стал в итоге 31-м.

Новое Место. Гонка преследования

Мужчины

1. Йоханес Бё (0+0+1+1)

2. Тарье Бё (0+0+1+0) (+34,6)

3. Мартин Понсилома (0+3+1+1) (+1.11,0)

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31. Богдан Цымбал (1+1+0+1) (+3.46,1)

38. Антон Дудченко (2+1+1+2) (+4.35,0)

39. Артем Прима (0+2+1+1) (+4.36,8)

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В статье: Кубок мира по биатлону Богдан Цымбал
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