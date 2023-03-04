  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. КМ в Нове Место. Джима – лучшая среди украинок в гонке преследования
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

КМ в Нове Место. Джима – лучшая среди украинок в гонке преследования

Биатлон
Обновлено
(1 голосов)

Юлия Джима стала 13-й в гонке преследования на этапе КС по биатлону в Новое-Место.

КМ в Нове Место. Джима – лучшая среди украинок в гонке преследования

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Новое место (Чехия) завершилась женская гонка преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами.
"Золото" выиграла Марте Олсбю Ройселанд из Норвегии, которая с одним кругом штрафа преодолела дистанцию за 29 минут 22,7 секунды.

"Серебро" досталось соотечественнице победительнице Ингрид-Ландмарк Тандреволд (1 промах), уступившей лидер 2,2 секунды, "бронзу" с 15-секундным отставанием завоевала француженка Анаис Шевалье-Буше (0).

Лучшей среди украинок стала Юлия Джима. Стартовав 11-ю, киевлянка с двумя промахами финишировала 13-ю.

Анастасия Меркушина (1) заняла 26-е место, Дарья Блашко (5) – 55-е. Елена Белосюк не стартовала.

Лучший лыжный ход показала Анамария Лампич из Словении. Лучшей среди украинок по этому показателю стала Юлия Джима. Она показала 31-й результат.

Всего на старт вышли 57 биатлонисток.

Лучшие моменты гонки:

VII этап Кубка мира-2022/23 завершится 5 марта смешанными эстафетами.

В одиночной смешанной эстафете будут бежать Анастасия Меркушина и Богдан Цимбал. В смешанной эстафете – Юлия Джима, Елена Билосюк, Артем Прима и Антон Дудченко.

Дмитрий Пидручный из-за боли в горле и кашель уже пропустил гонку преследования, а теперь не выступит и в эстафетах.

Смешанная эстафета состоится 5 марта, начало – 12.30. Одиночная смешанная эстафета пройдет в тот же день, начнется в 16:10.

По теме
yellow-arrow
Нове Место. Йоханес Бё побеждает в персьюте, Цымбал – лучший среди украинцев
yellow-arrow
Пидручный не выйдет на старт гонки преследования в Нове Место
yellow-arrow
Украинцы завоевали бронзу в смешанной эстафете на юниорском чемпионате мира 2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: биатлон Юлия Джима
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде