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КМ в Нове Место. Джима – лучшая среди украинок в гонке преследования
Юлия Джима стала 13-й в гонке преследования на этапе КС по биатлону в Новое-Место.
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Новое место (Чехия) завершилась женская гонка преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами.
"Золото" выиграла Марте Олсбю Ройселанд из Норвегии, которая с одним кругом штрафа преодолела дистанцию за 29 минут 22,7 секунды.
"Серебро" досталось соотечественнице победительнице Ингрид-Ландмарк Тандреволд (1 промах), уступившей лидер 2,2 секунды, "бронзу" с 15-секундным отставанием завоевала француженка Анаис Шевалье-Буше (0).
Лучшей среди украинок стала Юлия Джима. Стартовав 11-ю, киевлянка с двумя промахами финишировала 13-ю.
Анастасия Меркушина (1) заняла 26-е место, Дарья Блашко (5) – 55-е. Елена Белосюк не стартовала.
Лучший лыжный ход показала Анамария Лампич из Словении. Лучшей среди украинок по этому показателю стала Юлия Джима. Она показала 31-й результат.
Всего на старт вышли 57 биатлонисток.
Лучшие моменты гонки:
VII этап Кубка мира-2022/23 завершится 5 марта смешанными эстафетами.
В одиночной смешанной эстафете будут бежать Анастасия Меркушина и Богдан Цимбал. В смешанной эстафете – Юлия Джима, Елена Билосюк, Артем Прима и Антон Дудченко.
Дмитрий Пидручный из-за боли в горле и кашель уже пропустил гонку преследования, а теперь не выступит и в эстафетах.
Смешанная эстафета состоится 5 марта, начало – 12.30. Одиночная смешанная эстафета пройдет в тот же день, начнется в 16:10.
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