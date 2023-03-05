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Братья Бё получили положительные тесты на коронавирус, срок паузы не известен
Желаем здоровья
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Норвежские биатлонисты Йоханес и Тарье Бё получили положительные тесты на коронавирус и пропустят смешанные эстафеты в Нове Место.
"Мы оба не уверены. На самом деле не знаем, есть ли он у нас или нет, но и я и Йоханнес имели положительный тест со слабой линией. Потом у нас был один тест, ничего не показывавший. Мы чувствуем себя на 100 процентов, но мы взволнованы тем, заразились ли мы от Лагрейда раньше этой недели.
Боимся, что это худший вариант. Увидим, что будет дальше.
Не думаю, что мы кого-то заразили на этапе, когда бегали сами на дистанции" - сказал старший Бё в интервью NRK.
Напомним, ранее украинка Меркушина
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