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Нове Место. Франция побеждает в смешанной эстафете, Украина - в ТОП 6
Мы были близки к прорыву
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 5 марта, в чешском Нове Место в рамках 7 этапа Кубка мира сезона 2022/2023 состоялась классическая смешанная эстафета.
Победу в забеге одержали биатлонисты из Франции, серебро забрали шведы, а ТОП-3 замкнули представители Норвегии.
Что касается украинцев, то большую часть гонки наша команда шла на лидирующих позициях – Елена Белосюк и Артем Прима передали свои эстафетные палочки партнерам по команде на третьем месте. Однако Антон Дудченко, сегодняшний финишер со своим этапом не справился. Подойдя к стрельбе стоя третьим, украинец настрелял один штрафной круг и в итоге финишировал на 6 позиции.
Кубок мира 2022/2023
Новое Место. Смешанная естафета
1. Франция (0+7)
2. Швеция (0+18) (+33,6)
3. Норвегия (0+16) (+38,3)
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6. Украина (1+8) (+1.35,5)
Юлия Джима (0+0; 0+1) (+33,5)
Елена Белосюк (0+1; 0+0) (+10,2)
Артем Прима (0+2; 0+1) (+23,5)
Антон Дудченко (0+0; 1+3)
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