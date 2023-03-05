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Нове Место. Франция побеждает в смешанной эстафете, Украина - в ТОП 6

Биатлон
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Мы были близки к прорыву

Нове Место. Франция побеждает в смешанной эстафете, Украина - в ТОП 6

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 5 марта, в чешском Нове Место в рамках 7 этапа Кубка мира сезона 2022/2023 состоялась классическая смешанная эстафета.

Победу в забеге одержали биатлонисты из Франции, серебро забрали шведы, а ТОП-3 замкнули представители Норвегии.

Что касается украинцев, то большую часть гонки наша команда шла на лидирующих позициях – Елена Белосюк и Артем Прима передали свои эстафетные палочки партнерам по команде на третьем месте. Однако Антон Дудченко, сегодняшний финишер со своим этапом не справился. Подойдя к стрельбе стоя третьим, украинец настрелял один штрафной круг и в итоге финишировал на 6 позиции.

Кубок мира 2022/2023

Новое Место. Смешанная естафета

1. Франция (0+7)

2. Швеция (0+18) (+33,6)

3. Норвегия (0+16) (+38,3)

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6. Украина (1+8) (+1.35,5)

Юлия Джима (0+0; 0+1) (+33,5)

Елена Белосюк (0+1; 0+0) (+10,2)

Артем Прима (0+2; 0+1) (+23,5)

Антон Дудченко (0+0; 1+3)

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В статье: Кубок мира по биатлону
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