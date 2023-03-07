Сборная Украины по биатлону определилась с составами на этап Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

Сезон Кубка мира по биатлону продолжится уже восьмым этапом в шведском Эстерсунде. Соревнования начнутся 9 марта и продлятся до 12 числа.

Сборная Украины определилась с составом на предстоящие соревнования.

Состав Украины на этап Кубка мира в Эстерсунде:

Женщины: Юлия Джима, Елена Белосюк, Анастасия Меркушина, Любовь Кипяченкова, Дарья Блашко

Мужчины: Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цымбал, Денис Насыко, Артем Тищенко