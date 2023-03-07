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Сборная Украины по биатлону определилась с составами на этап Кубка мира по биатлону в Эстерсунде
Соревнования стартуют 9 марта
фото - biathlon.com.ua
Сезон Кубка мира по биатлону продолжится уже восьмым этапом в шведском Эстерсунде. Соревнования начнутся 9 марта и продлятся до 12 числа.
Сборная Украины определилась с составом на предстоящие соревнования.
Состав Украины на этап Кубка мира в Эстерсунде:
Женщины: Юлия Джима, Елена Белосюк, Анастасия Меркушина, Любовь Кипяченкова, Дарья Блашко
Мужчины: Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цымбал, Денис Насыко, Артем Тищенко
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Источник:Суспільне Спорт
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