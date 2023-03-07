  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Сборная Украины по биатлону определилась с составами на этап Кубка мира по биатлону в Эстерсунде
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины по биатлону определилась с составами на этап Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

Биатлон
(1 голосов)

Соревнования стартуют 9 марта

Сборная Украины по биатлону определилась с составами на этап Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

фото - biathlon.com.ua

Новина українською

Сезон Кубка мира по биатлону продолжится уже восьмым этапом в шведском Эстерсунде. Соревнования начнутся 9 марта и продлятся до 12 числа.

Сборная Украины определилась с составом на предстоящие соревнования.

Состав Украины на этап Кубка мира в Эстерсунде:

Женщины: Юлия Джима, Елена Белосюк, Анастасия Меркушина, Любовь Кипяченкова, Дарья Блашко

Мужчины: Антон Дудченко, Артем Прима, Богдан Цымбал, Денис Насыко, Артем Тищенко

По теме
yellow-arrow
Пидручный подхватил COVID-19. Он пропустит остаток биатлонного сезона
yellow-arrow
Нове Место. Франция побеждает в смешанной эстафете, Украина - в ТОП 6
yellow-arrow
Братья Бё получили положительные тесты на коронавирус, срок паузы не известен
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по биатлону
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Суспільне Спорт

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде