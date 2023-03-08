Анастасия Меркушина: Хочу выразить слова искренней благодарности поколениям женщин, вставших на защиту наших прав

Украинская биатлонистка Александра Меркушина поздравила женщин с Международным днем борьбы за права женщин и поблагодарила всех, кто их отстаивал.

"В этот день хочу выразить слова искренней благодарности поколениям женщин, вставших на защиту наших прав. Каждая история борьбы непревзойденна, каждая победа – незабываема. Низкий поклон и вечная память.

Я благодарю за то, что могу заниматься любимым делом, читать книги, ходить в театр, получать образование и плату за работу, распоряжаться своим телом и вообще быть человеком и личностью.

8 Марта – день борьбы за права женщин, кровавой и жестокой. Помним об этом.

Вспомним в этот день защитниц, медиков, волонтеров, военных, которые сегодня стоят за нашу свободу в горячих точках. Большое спасибо этим женщинам.

Давайте сделаем так, чтобы они вернулись домой в безопасную и комфортную Украину. Это наша миссия и возможность отблагодарить их", - написала Меркушина.