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Анастасия Меркушина: Хочу выразить слова искренней благодарности поколениям женщин, вставших на защиту наших прав
Украинка опудликовала сторис в Instagram
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская биатлонистка Александра Меркушина поздравила женщин с Международным днем борьбы за права женщин и поблагодарила всех, кто их отстаивал.
"В этот день хочу выразить слова искренней благодарности поколениям женщин, вставших на защиту наших прав. Каждая история борьбы непревзойденна, каждая победа – незабываема. Низкий поклон и вечная память.
Я благодарю за то, что могу заниматься любимым делом, читать книги, ходить в театр, получать образование и плату за работу, распоряжаться своим телом и вообще быть человеком и личностью.
8 Марта – день борьбы за права женщин, кровавой и жестокой. Помним об этом.
Вспомним в этот день защитниц, медиков, волонтеров, военных, которые сегодня стоят за нашу свободу в горячих точках. Большое спасибо этим женщинам.
Давайте сделаем так, чтобы они вернулись домой в безопасную и комфортную Украину. Это наша миссия и возможность отблагодарить их", - написала Меркушина.
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