Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины по биатлону назвала составы на индивидуальные гонки в Эстерсунде
Они состоятся 9 марта
Завтра, 9 марта, в шведском Эстерсунде в первый соревновательный день восьмого этапа Кубка мира по биатлону состоятся индивидуальные гонки у женщин и мужчин. Сборная Украины определилась с составом. У женщин соревнования стартуют в 14:15, а у мужчин в 17:20 по киевскому времени.
Индивидуальная гонка. Женщины(14:15)
22. Анастасия Меркушина
47. Юлия Джима
67. Дарья Блашко
79. Елена Белосюк
81. Любовь Кипяченкова
Индивидуальная гонка. Мужчины (17:20)
6. Антон Дудченко
15. Артем Прима
49. Богдан Цымбал
77. Артем Тищенко
90. Денис Насико
Популярное сейчас
- Тоттенхэм - Милан: Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 08.03.2023
- Шахтер - Фейеноорд: где и когда смотреть матч Лиги Европы
- "Я пообещал Азербайджану". Хавбек Александрии мог оказаться в сборной Украины U-21
- Александра Меркушина завоевала бронзу на юниорском чемпионате мира 2023
- Гусев женился в третий раз. Избранницей стала дочь скандального депутата от ОПЗЖ. ФОТО
- Сексуальная дочь лучшего бомбардира в истории АПЛ взрывает соцсети откровенными фото. ФОТО