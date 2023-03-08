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Сборная Украины по биатлону назвала составы на индивидуальные гонки в Эстерсунде

Биатлон
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Они состоятся 9 марта

Сборная Украины по биатлону назвала составы на индивидуальные гонки в Эстерсунде

Новина українською

Завтра, 9 марта, в шведском Эстерсунде в первый соревновательный день восьмого этапа Кубка мира по биатлону состоятся индивидуальные гонки у женщин и мужчин. Сборная Украины определилась с составом. У женщин соревнования стартуют в 14:15, а у мужчин в 17:20 по киевскому времени.

Индивидуальная гонка. Женщины(14:15)

22. Анастасия Меркушина

47. Юлия Джима

67. Дарья Блашко

79. Елена Белосюк

81. Любовь Кипяченкова

Индивидуальная гонка. Мужчины (17:20)

6. Антон Дудченко

15. Артем Прима

49. Богдан Цымбал

77. Артем Тищенко

90. Денис Насико

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В статье: сборная Украины по биатлону
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Источник:
biathlon.com.ua

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