17-кратный чемпион мира, норвежец Йоханнес Бё досрочно одержал победу в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2022/2023.

До завершения биатлонного сезона осталось два этапа Кубка мира. Теоретически за "Большой хрустальный глобус" с младшим Бё мог побороться его соотечественник Стурла Холм Легрейд, однако он не выйдет на индивидуальную гонку на грядущем этапе КМ в Эстерсунде (Швеция) из-за коронавируса. Оставшихся пяти личных гонок Легрейду уже не хватит для победы над Йоханнесом.

Для 29-летнего Йоханнеса Бё данный Кубок мира станет уже четвёртым в карьере. Рекордсменом по этому показателю является француз Мартен Фуркад, в активе которого семь трофеев.