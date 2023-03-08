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Йоханнес Бё досрочно одержал победу в общем зачёте Кубка мира

Биатлон
(1 голосов)

Чемпион непобедим

Йоханнес Бё досрочно одержал победу в общем зачёте Кубка мира

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17-кратный чемпион мира, норвежец Йоханнес Бё досрочно одержал победу в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2022/2023.

До завершения биатлонного сезона осталось два этапа Кубка мира. Теоретически за "Большой хрустальный глобус" с младшим Бё мог побороться его соотечественник Стурла Холм Легрейд, однако он не выйдет на индивидуальную гонку на грядущем этапе КМ в Эстерсунде (Швеция) из-за коронавируса. Оставшихся пяти личных гонок Легрейду уже не хватит для победы над Йоханнесом.

Для 29-летнего Йоханнеса Бё данный Кубок мира станет уже четвёртым в карьере. Рекордсменом по этому показателю является француз Мартен Фуркад, в активе которого семь трофеев.

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В статье: Йоханнес Бе
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