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Йоханнес Бё сравнялся с Пуаре и Ульрихом по количеству побед в общем зачёте Кубка мира
Невероятное достижение
biathlonworld.com
Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, норвежец Йоханнес Бё сравнялся с французом Рафаэлем Пуаре и немцем Франком Ульрихом по количеству побед в общем зачёте Кубка мира по биатлону.
После досрочного завоевания титула в текущем сезоне в активе младшего Бё стало четыре "Больших хрустальных глобуса". Столько же у Пуаре и Ульриха.
Больше подобных титулов завоевали только норвежец Уле-Эйнар Бьорндален (шесть) и француз Мартен Фуркад (семь подряд). У женщин шесть раз обладательницей Кубка мира становилась легендарная шведка Магдалена Форсберг.
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