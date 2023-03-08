Йоханнес Бё сравнялся с Пуаре и Ульрихом по количеству побед в общем зачёте Кубка мира

Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, норвежец Йоханнес Бё сравнялся с французом Рафаэлем Пуаре и немцем Франком Ульрихом по количеству побед в общем зачёте Кубка мира по биатлону.

После досрочного завоевания титула в текущем сезоне в активе младшего Бё стало четыре "Больших хрустальных глобуса". Столько же у Пуаре и Ульриха.

Больше подобных титулов завоевали только норвежец Уле-Эйнар Бьорндален (шесть) и француз Мартен Фуркад (семь подряд). У женщин шесть раз обладательницей Кубка мира становилась легендарная шведка Магдалена Форсберг.