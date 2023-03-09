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Антон Дудченко: Мне достаточно хорошо работалось сегодня на трассе
Биатлонист подвел итоги выступлений
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Антон Дудченко показал в индивидуальной гонке самый лучший результат в сборной. Биатлонист назвал причину двух ошибок на огневых рубежах и рассказал, как чувствует себя после гонки:
- Антон, вы сегодня дважды ошиблись. В чем причина промахов?
– Да, сегодня дважды ошибся. Это были мои такие, если можно сказать, детские ошибки, поэтому я несколько разочарован первыми огневыми рубежами. На лежке внизу был промах, а на стойке немного не доказал, потому что вверху был промах.
– На трассе вы сегодня работали довольно быстро. Как чувствовали себя на дистанции и "поспаринговали" с кем-то во время гонки, чтобы проверить свои силы?
– Мне достаточно хорошо работалось сегодня на трассе. Да, на некоторых участках удалось за Джакомелем пробежать, на одном круге с Перро поработал. Пытался держаться за ними, где только мог.
- На сегодняшний день многие топовые биатлонисты болеют ководом, среди них и наш капитан. Не кажется ли вам, что после ЧМ спортсмены как-то расслабились в плане личной защиты? Как вы относитесь к мерам безопасности от вирусов?
– Не знаю, с чем это связано, что так много сейчас положительных тестов на ковод. Я стараюсь почаще мыть руки и пользоваться антисептиком.
– Вы пробились к воскресному масс-старту. Будете с тренером планировать какую-нибудь особую стратегию гонки?
- О масс-старте пока не думали, ведь впереди еще эстафета. А вот потом будем разговаривать, что и как.
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