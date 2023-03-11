Украина назвала состав на эстафете в Эстерсунде

Сегодня, 11 марта, в шведском Эстерсунде в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2022/2023 состоятся эстафетные гонки.

В 15:00 по киевскому времени на старт выйдут женщины. Украина будет представлена следующими спортсменками:

12-1. Юлия Джима

12-2. Елена Белосюк

12-3. Дарья Блашко

12-4. Анастасия Меркушина

В 17:30 свою гонку начнут мужчины. Наша команда выступит в следующем составе:

9-1. Артем Тищенко

9-2. Артем Прима

9-3. Денис Насико

9-4. Антон Дудченко