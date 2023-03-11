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Украина назвала состав на эстафете в Эстерсунде
Будем болеть
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 11 марта, в шведском Эстерсунде в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2022/2023 состоятся эстафетные гонки.
В 15:00 по киевскому времени на старт выйдут женщины. Украина будет представлена следующими спортсменками:
12-1. Юлия Джима
12-2. Елена Белосюк
12-3. Дарья Блашко
12-4. Анастасия Меркушина
В 17:30 свою гонку начнут мужчины. Наша команда выступит в следующем составе:
9-1. Артем Тищенко
9-2. Артем Прима
9-3. Денис Насико
9-4. Антон Дудченко
Напомним, что ранее Антон Дудченко
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