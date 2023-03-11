  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Украина назвала состав на эстафете в Эстерсунде
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина назвала состав на эстафете в Эстерсунде

Биатлон
Обновлено
(1 голосов)

Будем болеть

Украина назвала состав на эстафете в Эстерсунде

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 11 марта, в шведском Эстерсунде в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2022/2023 состоятся эстафетные гонки.

В 15:00 по киевскому времени на старт выйдут женщины. Украина будет представлена следующими спортсменками:

12-1. Юлия Джима

12-2. Елена Белосюк

12-3. Дарья Блашко

12-4. Анастасия Меркушина

В 17:30 свою гонку начнут мужчины. Наша команда выступит в следующем составе:

9-1. Артем Тищенко

9-2. Артем Прима

9-3. Денис Насико

9-4. Антон Дудченко

Напомним, что ранее Антон Дудченко попал в ТОП-15 индивидуальной гонки в Эстерсунде.

По теме
yellow-arrow
Юрай Санитра: Мы снова показали хороший результат
yellow-arrow
Антон Дудченко: Мне достаточно хорошо работалось сегодня на трассе
yellow-arrow
Эстерсунд. Дудченко двенадцатый в индивидуальной гонке Насыко забежал в топ-30
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кубок мира по биатлону
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
87000 грн
Играть
2
300 грн
freebet
Играть
3
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде