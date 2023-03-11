Биатлон. Женская сборная в Топ-10 эстафеты, мужская - в ТОП-5

В шведском Эстерсунде в рамках восьмого этапа Кубка мира состоялась женская эстафета.

Сборная Украины, за которую выступили Юлия Джима, Елена Билосюк, Дарья Блашко и Анастасия Меркушина, заняла 9 место.

Украинки использовали лишь четыре запасных патрона, показав одну из лучших по качеству работу на огневых рубежах. Однако в то же время наши соотечественницы слишком много проиграли соперницам в плане лыжного хода.

Выиграли гонку норвежские биатлонистки, второе место заняли француженки, а замкнули тройку призерок представительницы Германии.

Эстафета

Женщины

1. Франция – 59.59,8

2. Норвегия – 27,2

3. Германия – 35,3

4. Швеция – 1.03,7

5. Италия – 1.19,2

6. Чехия – 1.31,1

10. Украина – 3.40,2

Чуть позже в Эстерсунде состоялась и мужская гонка, где сборная Украины заняла в ТОП-5.

Сборная Украины (Артем Тищенко, Артем Прима, Денис Насыко и Антон Дудченко) заняла пятое место. Сине-желтые использовали за гонку всего четыре дополнительных патрона.

Победу в гонке добыла команда Норвегии. Второе место — у Франции, которая отстала от лидера на немногим более 22 секунды. Бронзу в упорной борьбе завоевала.

Кубок мира по биатлону. Швеция, Эстерсунд. Мужчины. Эстафета (4х7,5 км)

1. Норвегия (0+7) 1:09:12,4

2. Франция (1+8) +22,5

3. Германия (1+10) +37,4

4. Швеция (0+10) +59,8

5. Украина (0+4) +1:17,2

6. Австрия (0+10) +1:34,2