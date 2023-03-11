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Биатлон. Женская сборная в Топ-10 эстафеты, мужская - в ТОП-5
Результаты достойные
Юлія Джима, фото: GETTY IMAGES
В шведском Эстерсунде в рамках восьмого этапа Кубка мира состоялась женская эстафета.
Сборная Украины, за которую выступили Юлия Джима, Елена Билосюк, Дарья Блашко и Анастасия Меркушина, заняла 9 место.
Украинки использовали лишь четыре запасных патрона, показав одну из лучших по качеству работу на огневых рубежах. Однако в то же время наши соотечественницы слишком много проиграли соперницам в плане лыжного хода.
Выиграли гонку норвежские биатлонистки, второе место заняли француженки, а замкнули тройку призерок представительницы Германии.
Эстафета
Женщины
1. Франция – 59.59,8
2. Норвегия – 27,2
3. Германия – 35,3
4. Швеция – 1.03,7
5. Италия – 1.19,2
6. Чехия – 1.31,1
10. Украина – 3.40,2
Чуть позже в Эстерсунде состоялась и мужская гонка, где сборная Украины заняла в ТОП-5.
Сборная Украины (Артем Тищенко, Артем Прима, Денис Насыко и Антон Дудченко) заняла пятое место. Сине-желтые использовали за гонку всего четыре дополнительных патрона.
Победу в гонке добыла команда Норвегии. Второе место — у Франции, которая отстала от лидера на немногим более 22 секунды. Бронзу в упорной борьбе завоевала.
Кубок мира по биатлону. Швеция, Эстерсунд. Мужчины. Эстафета (4х7,5 км)
1. Норвегия (0+7) 1:09:12,4
2. Франция (1+8) +22,5
3. Германия (1+10) +37,4
4. Швеция (0+10) +59,8
5. Украина (0+4) +1:17,2
6. Австрия (0+10) +1:34,2
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