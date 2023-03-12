  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Вирер побеждает в гонке с массовым стартом в Эстерсунде
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вирер побеждает в гонке с массовым стартом в Эстерсунде

Биатлон
(1 голосов)

Результаты масс старта

Вирер побеждает в гонке с массовым стартом в Эстерсунде

skisport.ru

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 12 марта, в шведском Эстерсунде в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2022/2023 состоялась гонка с массовым стартом у женщин.

Победу в забеге на 12,5 километров одержала представительница Италии Доротея Вирер, серебро и бронза у биатлонисток из Франции Лу Жанмоно и Жулии Симон соответственно.

Украинки в гонке представлены не были.

Эстерсунд. Кубок мира 2022/2023

Восьмой этап

Масс старт

Женщины

1. Доротея Вирер (0+0+0+0)

2. Лу Жанмоно (0+0+0+0) (+6,3)

3. Жюлия Симон (0+0+0+1) (+11,1)

4. Марте Олсбю-Ройзеланд (0+0+0+1) (+40,1)

5. Каролин Коломбо (1+0+1+0) (+40,1)

6. Ханна Эберг (1+0+0+1) (+47,5)

По теме
yellow-arrow
Антон Дудченко: Уже привык быть финишером в эстафете
yellow-arrow
Биатлон. Женская сборная в Топ-10 эстафеты, мужская - в ТОП-5
yellow-arrow
Украина назвала состав на эстафете в Эстерсунде
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Доротея Вирер Кубок мира по биатлону
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде