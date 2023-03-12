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Вирер побеждает в гонке с массовым стартом в Эстерсунде
Результаты масс старта
skisport.ru
Сегодня, 12 марта, в шведском Эстерсунде в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2022/2023 состоялась гонка с массовым стартом у женщин.
Победу в забеге на 12,5 километров одержала представительница Италии Доротея Вирер, серебро и бронза у биатлонисток из Франции Лу Жанмоно и Жулии Симон соответственно.
Украинки в гонке представлены не были.
Эстерсунд. Кубок мира 2022/2023
Восьмой этап
Масс старт
Женщины
1. Доротея Вирер (0+0+0+0)
2. Лу Жанмоно (0+0+0+0) (+6,3)
3. Жюлия Симон (0+0+0+1) (+11,1)
4. Марте Олсбю-Ройзеланд (0+0+0+1) (+40,1)
5. Каролин Коломбо (1+0+1+0) (+40,1)
6. Ханна Эберг (1+0+0+1) (+47,5)
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