Вирер побеждает в гонке с массовым стартом в Эстерсунде

Сегодня, 12 марта, в шведском Эстерсунде в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2022/2023 состоялась гонка с массовым стартом у женщин.

Победу в забеге на 12,5 километров одержала представительница Италии Доротея Вирер, серебро и бронза у биатлонисток из Франции Лу Жанмоно и Жулии Симон соответственно.

Украинки в гонке представлены не были.

Эстерсунд. Кубок мира 2022/2023

Восьмой этап

Масс старт

Женщины

1. Доротея Вирер (0+0+0+0)

2. Лу Жанмоно (0+0+0+0) (+6,3)

3. Жюлия Симон (0+0+0+1) (+11,1)

4. Марте Олсбю-Ройзеланд (0+0+0+1) (+40,1)

5. Каролин Коломбо (1+0+1+0) (+40,1)

6. Ханна Эберг (1+0+0+1) (+47,5)